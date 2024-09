Eine Stadt fiebert Verbrechen entgegen „Kriminal Tango-Krimifestival“ kommt nach Neunkirchen – das erwartet die Besucher

Alle reden davon, eine macht’s: Kultur als eine Vital-Kur zu nutzen, um eine gebeutelte Innenstadt zu beleben. Edda Petri ist seit 1. August Leiterin der neu geschaffenen Stabsstelle Kultur in Neunkirchen, doch das „Kriminal Tango-Krimifestival“ hat sie noch in der Zeit entwickelt, als sie Leiterin im Kutscherhaus und für soziokulturelle Projekte zuständig war. Und zwar in Windeseile, im Auftrag der Stadtmarketing-Abteilung im Rathaus. Im Herbst 2023 schrieb Petri das Konzept, mit dem sich Neunkirchen für ein Programm des Saar-Wirtschaftsministeriums bewarb, das innovative Ansätze zur Innenstadtbelebung und zur Stärkung des Einzelhandels fördert („Zukunftskonzept für den Handel im Saarland 2030“). Tatsächlich hat das geklappt, im Januar 2024 kam die Zusage: Petris Festival erhält eine Förderung für zunächst zwei Jahre in Höhe von rund 192 000 Euro. Und was bekommen die Bürger dafür?