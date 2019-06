Orgel-Festival : Orgel-Festival bietet bis Jahresende Konzerte mit Top-Organisten

Saarbrücken Als am 15. April abends die Notre-Dame Feuer fing, war Orgelfreunden doppelt bang. Natürlich wegen des Pariser Wahrzeichens, aber auch wegen der einzigartigen großen Orgel, die die Kathedrale beherbergt.

Vor dem Hintergrund des Notre-Dame-Brandes betont das regionale Festival „Orgues sans frontiéres – Orgel ohne Grenzen“ dieses Mal umso mehr seine deutsch-französische Ausrichtung und startet am Wochenende mit zwei Konzerten als Hommage an die Notre-Dame. Der britische Star-Organist David Briggs spielt am Samstag, 15. Juni (11.30 Uhr) in der Saarbrücker Basilika St. Johann, und am 16. Juni (16 Uhr) in der Notre Dame in Metz.