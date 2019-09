Saarbrücker Kettenjazz-Festival : Drei Tage Blue Notes in der Kettenfabrik

Saarbrücken Zum zweiten Mal findet vom 26. bis 28. September das „Kettenjazz“-Festival statt. Im Oktober geht es mit der „JazzZeit“ weiter.

Die Jazz-Szene im Land klagt über zu wenig Auftrittsmöglichkeiten, das international ausgerichtete Saarbrücker Festival „Jazz-Transfer“ gibt es seit zwei Jahren nicht mehr. Wenigstens der Zuschuss der Landeshauptstadt (27 000 Euro im Jahr) für den Jazz blieb erhalten und finanziert die im Januar gestartete Reihe „JazzZeit“, die mit 54 000 Euro, dem Budget von zwei Jahren, starten konnte. Nach Auskunft des Saarbrücker Kulturdezernenten Thomas Brück (Grüne) wird die Reihe 2020 weitergeführt, mit einem Budget von 27 000 Euro und in abgespeckter Form mit sechs bis acht Konzerten. In der „JazzZeit“ spielt der Gitarrist Ro Gebhardt am 25. Oktober in der Breite 63 in Malstatt. Christoph Thewes gastiert am 8. November in dieser Reihe in der Kettenfabrik in St. Arnual, wo vom 26. bis 28. September aber erst einmal das kleine „Kettenjazz“-Festival stattfindet, das die Veranstalter nur mit Hilfe von Sponsoren stemmen. Einen Zuschuss von der Stadt gab es nicht, so Brück.