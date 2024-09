Atonales Kuddelmuddel? Konzertauftakt gelingt Saarlands Staatsorchester nicht überzeugend

Er wollte mehr Sinfonien schreiben als Beethoven, der Franzose Darius Milhaud, mit dessen „Neunter“ das Saarländische Staatsorchester am Sonntag seine Konzertsaison eröffnete. Zwölf „große“ Sinfonien hat er geschafft, der Schnellschreiber, fast alle von amerikanischen Auftraggebern bestellt und auch in den USA uraufgeführt. Heute sind sie nur selten in Konzertprogrammen zu finden und das hat Gründe.