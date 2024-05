Musikfestspiele Saar Meute in einer Flughafen-Halle in Saarbrücken: Die große Rhythmus-Explosion

Saarbrücken/Ensheim · Die Hamburger Band Meute war bei den Musikfestspielen Saar: Techno auf akustischen Instrumenten in einer Halle am Flughafen in Ensheim. Wie war der Abend?

19.05.2024 , 11:11 Uhr

Meute, zumindest ein Teil der Band in Dutzendstärke, in der Flughafenwerkshalle. Foto: Tobias Keßler

Von Tobias Kessler Reporter Kultur