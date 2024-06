Sentimental-poppige Klänge So war der Auftritt des New Piano Trio im Homburger Saalbau

Drei coole Typen – eigentlich keine Umschreibung für ein Klaviertrio, wie man es sich im herkömmlichen Sinn vorstellt. Aber als die drei jungen Musiker des New Piano Trios am Donnerstag im Homburger Saalbau vor fast ausverkauftem Haus die Konzertbühne betraten, war die musikalische Richtung des Abends bereits vorgegeben. In der Besetzung von Violine, Cello und Klavier verbreiteten die drei Musiker durch ihr heiteres und lockeres Auftreten eine entspannte Stimmung im Publikum, die auf beiden Seiten den ganzen Abend anhielt. Das Trio entstaubte einen klassischen Konzertabend somit ein gutes Stück und wurde für Jung und Alt zum Erlebnis.