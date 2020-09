Konzert in der Abteikirche in Tholey. : Schönheit im Kirchenraum

Konzert in der Abteikirche in Tholey.

„Licht und Farben“ hieß am Sonntag ein weiteres Konzert der Festwoche zur Wiedereröffnung der renovierten Abteikirche. Das von Musikfestspiele-Saar-Chef Bernhard Leonardy zusammengestellte, kleinteilige Programm korrespondierte auch in seiner Farbigkeit mit den neuen Chorfenstern von Gerhard Richter. Vokales paarte sich mit der Orgel in unterschiedlichen Stilen. Mezzo-Sopranistin Esther Valentin sang vor dem Altar, Organist Leonardy begleitete sie hoch oben von der Orgel-Empore. Das brachte Koordinationsprobleme mit sich, auch die dynamische Balance war wohl schwer zu kontrollieren. So ging Valentins schön geführter, sauber intonierender Mezzo mit seinem angenehmen Vibrato vor allem in der tiefen Lage immer wieder im statischen Orgelklang unter.