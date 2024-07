Schockmoment bei Auftritt in Luxemburg Technikausfall bringt Snow Patrol nicht aus der Fassung

Alles in allem in Luxemburg ein stimmungsvoller Auftritt mit begeisterten Fans: Wo sich der immerzu sympathisch lächelnde Frontmann Lightbody nach eigener Aussage andernorts Refrains mit dem Publikum aufteilt, sangen die 5800 Zuschauer Texte hier komplett alleine. An einer Stelle von „What if this is all the love you ever get?“ kommentiert er ins Lied grinsend seinen Gesang: „Diese Stelle ist wirklich sehr hoch“ und hat die Lacher auf seiner Seite. Am Ende bedankt sich Lightbody, dass die Fans lautstark um eine Zugabe bitten. Bleibt nur noch eine Frage offen: Wann wird die Gruppe das nächste Comeback in der Region geben?