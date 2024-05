Jazzpianist Christian Pabst „Es bleibt immer Jazz, wird aber auch immer anders klingen“

So ganz als verlorenen Sohn kann man ihn nicht bezeichnen: Der in Großrosseln aufgewachsene Jazzpianist Christian Pabst lebt zwar mittlerweile in Italien, nimmt aber einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik wahr. Somit ist er dann doch des Öfteren in Saarbrücken anzutreffen. Am 23. Mai kann man ihn auch als Solisten erleben, wenn das Jazzorchester der HfM im Studio eins des Saarländischen Rundfunks ein Konzert mit dem Titel „To the Other Side“ gibt.