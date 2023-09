Liedermacher Konstantin Wecker im Interview „Als junger Mann war ich ein gnadenloser Macho – in meinen Liedern Gott sei Dank nie!“

Konstantin Wecker ist unter den deutschen Liedermachern mit Abstand die schillerndste Figur. Drogenexzesse und Gefängnisaufenthalte kennt man von Hannes Wader und Co nicht. Dafür hatte der Bayer musikalisch immer schon mehr zu bieten als seine Kollegen. Am Freitag, 3. November, kommt der 76-Jährige in die Congresshalle nach Saarbrücken. Vorab konnte die Saarbrücker Zeitung mit Wecker sprechen.