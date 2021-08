Mettlacher Kammermusiktage : Vergeblicher Kampf des Müllerburschen

Merzig Der Bariton Konstantin Krimmel interpretierte Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ bei der Matinée in Merzig am Sonntag mit unaufdringlichem Affekt.

Franz Schubert hat den Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ auf Gedichte des zu seiner Zeit literarisch angesehenen Wilhelm Müller (1784-1827) geschrieben. In einer Zeit schwerer Erkrankung brachte Schubert fast alle der 20 Lieder im Spital zu Papier. Eine Art „Liednovelle“ berichtet in lyrischen Selbstbekenntnissen von Glück und Leid eines jungen Müllerburschen, der auf Wanderschaft die Liebe einer schönen Müllerstochter findet. Sie verlässt ihn um eines Jägers willen, er macht im Mühlbach seinem Leben ein Ende. Der Bach ist sein Vertrauter, er führt ihn zur Mühle, hört sich seine frohen und traurigen Bekenntnisse an und singt den Enttäuschten in den Todesschlaf. Müller verwendet in seiner Dichtung häufig den Diminiutiv: Bächlein, Köpfchen, Äuglein, Fensterlein, Blümelein, Mägdelein. Ob der Dichter damit die Reimfähigkeit befördern wollte oder eine psychologische Absicht hatte, eine Entdramatisierung erreichen wollte?