Breitenkultur : Wenig Nachwuchs, Scheu vorm Ehrenamt und zu wenig Geld

Saarbrücken Homburger Kongress zur Breitenkultur im Saarland hatte wenig Zulauf, aber einige Ideen. Eine Forderung: Bessere Vernetzung von Musikschulen, Schulen und Vereinen.

(sedi) Es stimmt etwas nicht mit der saarländischen Breitenkultur. Chöre und Musikvereine beklagen mangelnden Nachwuchs und ein schwindendes Interesse an der Vereinskultur. Irgendetwas muss also getan werden, nur was?