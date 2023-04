Was bedeutet der Abschied von Sylvie Hamard für die Perspectives? Es geht nicht nur eine Festival-Chefin

Nur deshalb kann sich das Saarbrücker Festival immer noch rühmen, bundesweit eines der wenigen echten binationalen Kulturprojekte zu sein. Und Hamard selbst muss man nicht nur als Retterin des einst in die Krise geratenen Festivals loben, sondern als Pionierin und Seele dessen, was wir Saarländer heutzutage als selbstverständlich erachten: Dass es in der Großregion grenzüberschreitende Kultur-Angebote gibt, ein Stück gelebtes Europa also, jenseits des wenig beliebten anonymen EU-Apparates. Diese Entwicklung fing in den 90ern mit dem Forbacher Carreau an – und eben auch mit Hamard, die es mit aufbaute. Genug der Lobeshymne. Das Saarland verliert eine sehr besondere Persönlichkeit, eine große Kraft.