Saarbrücker Filmfestival beginnt : Ophüls-Rückkehr in schwieriger Lage

Heute öffnet das 44. Filmfestival Max Ophüls Festival – und es wirkt, als sei alles so wie früher. Wie etwa im Januar 2020, als es zum letzten Mal unter üblichen Bedingungen stattfand, bevor Corona das Leben und die Kultur erst einmal lahmlegte.

2021, mitten in der Pandemie, folgte ein Jahrgang, in dem Filme – und auch die Preisverleihung – nur online zu sehen waren. Ophüls körperlos, ohne Kinos. 2022 lief Ophüls dann „hybrid“, als Mischung aus Kinovorführungen und aus Online-Angebot. Zwei schwierige Jahrgänge, bei denen das findige Festivalteam jeweils das Beste aus der teilweise katastrophalen Situation machte, zeitweise mehrere Festival-Konzepte parallel plante, um auf jede Corona-Eventualität reagieren zu können. Ein Kraftakt.

Jetzt geht es wieder zurück in die Kinos in Saarbrücken und einige Orte mehr, mit etwas Online als Zusatz-Angebot. Also alles wie früher? Nein, denn das Festival kehrt in eine veränderte, gebeutelte Kultur- und Kinoszene zurück. Besucherzahlen sind teilweise dramatisch eingebrochen; auch den Kinos ist ein Teil des Publikums abhanden gekommen, durch die von der Pandemie begünstigte Streaming-Sofa-Gewohnheit, den Rückzug ins Private.

Wie dieser allgemeine Kultur-Trend nun Ophüls treffen wird, ist noch nicht abzusehen. In jedem Fall sind die Zeiten, in denen das Festival jedes Jahr neue Publikumsrekorde vermelden konnte, vorbei. Wer weiß, wann und ob sie wiederkommen? Gut, dass Sponsoren das erkannt haben und dem Festival treu bleiben. Gut, dass die Politik das erkannt hat und seitens Stadt und Land weitere Unterstützung signalisiert hat. Was kann man selbst tun? Es gilt für das Ophüls-Festival wie für das gesamte Kulturangebot: Angebote nutzen, Karten kaufen, rausgehen, hingehen. Was man bewahren will, muss man auch pflegen.