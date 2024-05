Klaus Dauven als Appetizer Der „Kärcher-Künstler“ Dauven zeigt es Saarbrücken

„Legal? Illegal? Scheißegal!“: So lauteten in vielen deutschen Städten in den 1970er Jahren aufgesprayte Wandparolen. Gar nicht illegal hat sich jetzt der Graffiti-Künstler Klaus Dauven aus Boich bei Düren/NRW an der Mauer neben dem Historischen Museum Saar in Saarbrücken ausgelassen. Mit dem Kärcher und Schablonen fräste Dauven mit Hochdruck und Wasser zarte Pflanzen in die mit einer dunklen Patina behaftete Buntsandsteinmauer. „Ich nehme damit Bezug auf das Unkraut, das auch irgendwie illegal aus dem Pflaster am Fuße der Mauer wächst“, sagte Dauven der SZ.