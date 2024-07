„Klassik am See“ begeisterte Publikum lauschte den „Spanischen Träumen" am Losheimer Stausee

Losheim am See · Trotz der Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft im EM-Viertelfinale gegen die Spanier und Temperaturen um die zehn Grad: Das Publikum des Open Airs „Klassik am See“ lies sich ganz von dem Motto des Abends, den spanischen Träumen, in den Bann ziehen.

07.07.2024 , 17:20 Uhr

Link zur Paywall Die besten Fotos von Klassik am See 2024 39 Bilder Foto: Ruppenthal

Von Helmut Fackler