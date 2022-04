Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen : Klassik am See – Das größte Klassik-Open-Air-Event des Saarlandes auf Amerikanisch

Stimmungsvoller kann Klassik nicht sein: Klassik am See mit der Deutschen Radio Philharmonie. 2022 mit einem amerikanischen Programm. Foto: Rolf Ruppenthal

Losheim am See/Saarbrücken Das größte Klassik-Open-Air-Event des Saarlandes feiert am 2. Juli Jubiläum. Warum die 25. Ausgabe zwar durch und durch amerikanisch – aber auch a bisserl österreichisch ist.

Da muss jetzt doch der Boss höchstpersönlich ran: Denn „Born in the USA“ ist das Programm dieses Mal von Klassik am See. Noch dazu am Vorvorabend des Independence Day. Okay, das Datum des amerikanischen Unabhängigkeitstages, den 4. Juli eben, hat man nicht ganz getroffen. Nah ran kommt man mit dem größten Freiluft-Klassik-Event des Landes bei dessen 25. Ausgabe am Samstag, den 2. Juli, aber schon. Und Joachim Arnold ist ja auch sowas wie ein Boss. Der von „Musik & Theater Saar“ nämlich und aktuell mindestens so energiegeladen wie Springsteen nach seinen legendären Auftritten im Madison Square Garden. Der Grund: Trotz drittem Pandemiejahr soll im Juli die Picknickwiese am Stausee wieder richtig voll werden.

Veranstalter Joachim Arnold hofft 2022 wieder auf normale Besucherzahlen beim Klassik Open Air. Foto: Musik und Theater Saar GmbH

5000 Gäste peilt Arnold an. Und? Läuft! „2500 Tickets haben wir schon verkauft“, frohlockt der M&T-Chef. Klares Indiz für ihn: „Die Leute wollen wieder in die Konzerte, wollen wieder Kultur.“ Das beflügelt den Saar-Kulturveranstalter, der in Pandemie-Zeiten durch manches Tränental marschierte – auch mit Blick auf seine Kammermusiktage in Mettlach, die das Open Air von Mai bis August sozusagen umrahmen.

Voriges Jahr noch limitierten Corona-Auflagen die große Sommerfrische am See auf 3200 Gäste. M&T musste sogar kurzfristig ob verschärfter Auflagen noch Testzentren für die Konzertbesucher hochziehen. Stress hoch drei damals. Aber das brachte auch Gewissheit: Falls auch dieses Jahr wieder eine Coronawelle anbranden sollte, könne man fix reagieren, meint Arnold und gibt daher Vollgas für 2022, steuert maximale Auslastung an. Auf die Bremse könne man ja immer noch gehen. In einem Punkt ist er mittlerweile aber kategorisch: Tickets (39/49 Euro) gibt es nur bei M&T Saar und auch bloß digital. Nur das ermögliche im Notfall schnelle Abwicklung.

Quasi nach Staaten pur wird der Abend in Losheim nun tönen. Da ist es gewissermaßen selbstverständlich, dass auch die Solistin, Lauren Urquhart, aus den USA kommt. Die Sopranistin, aktuell an der Wiener Volksoper engagiert, bringt von dort auch ihren Kollegen, den Bariton Günter Haumer, mit.

Im Programm darf man Barber, Leonard Bernstein, Copland, Glass und Ives erwarten – und natürlich auch Hollywoods Beitrag. Doch es sind mal nicht die ständig im Klassik-lite-Funk durchgenudelten Zimmer- und Williams-Sounds, sondern Filmmusik von Elmer Bernstein und auch dem großen Erich Wolfgang Korngold. Womit, so Arnold, sich auch zeige, dass die Musik aus Übersee oft auch etwas mit selbst gewählter oder erzwungener Migration zu tun habe, ob nun aus Europa oder Afrika. Auch eine schöne Sommermusik hat eben durchaus ihre Abgründe.

Für die Deutsche Radio Philharmonie (DRP), seit über 20 Jahren Stammorchester der Losheimer Wassermusik, die offiziell daher auch als „SR Klassik am See“ firmiert“, sei der US-Sound „durchaus ein Programm mit Anspruch“, betont Orchestermanagerin Maria Grätzel. Kein Cool down also an der frischen Luft für die Musikerinnen und Musiker zum Ausklang ihrer Konzertsaison. Der 29 Jahre junge Dirigent Alex Prior, derzeit Chef des Edmonton Symphony Orchestra, werde die DRP ganz schön fordern. Im Übrigen werde das Rundfunkorchester auch in seiner nächsten Saison einen kleinen US-Akzent setzen, annonciert Grätzel schon mal.

DRP-Orchestermanagerin Maria Grätzel. Foto: Pasquale D'Angiolillo/PDA

A bisserl seltsam nur, dass just der österreichische Musikwissenschaftler Christoph Wagner-Trenkwitz bei „America first“ durch den Abend geleiten wird. In Deutschland kennt man ihn vor allem als schon am frühen Abend champagnerlaunigen Moderator des Wiener Opernballs. Vielleicht hat man ja auch ihm zu Ehren wenigstens einen k.u.k-Kompositeur, Emmerich Kálmán nämlich, ins Programm geschmuggelt. Freilich mit dessen „Arizona Lady“. Passt also auch.

Warum aber nun überhaupt diese US-Fixierung im Programm? Wieder mal hat Corona Schuld, erklärt Arnold. Eigentlich wollte man schon 2020 das gute Amerika musikalisch feiern, als Fanfare, dass die USA eben nicht nur Trump sind. Die Pandemie hat‘s verhindert. Und 2021 war wegen der Corona-Einschränkungen auf der Seebühne ein eher kleineres Programm angesagt. Egal, Trump wurde ja trotzdem abgewählt. Und die Musik aus der Neuen Welt is great – always.