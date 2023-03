Mülheimer Theatertage Stück der Überzwerge für wichtigen Theaterpreis nominiert

Aus über 200 Uraufführungen der vergangenen Spielzeit wurde das Stück gemeinsam mit vier anderen Produktionen für junges Publikum ausgewählt. Bereits die Nominierung ist eine Auszeichnung. Es ist Ewigkeiten her, dass ein saarländisches Theater es überhaupt nach Mülheim schaffte. Neben den Berliner Theatertagen, bei denen die Inszenierungsleistungen im Vordergrund stehen, gelten die Mülheimer Theatertage als das bedeutendste Bühnenfestival in Deutschland; in Mülheim geht es um die besten Theaterstücke.