Filme zum Fest : Kinowerkstatt St. Ingbert macht an Weihnachten sein Türchen auf

St. Ingbert Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt über Weihnachten Filme – und hat auch ein Online-Angebot.

Die Kinowerkstatt St. Ingbert hat über Weihnachten geöffnet und zeigt einige Filme: An Heiligabend um 22 Uhr und am 2. Weihnachtsfeiertag um 19 Uhr läuft „Das schönste Mädchen der Welt“. Regisseur Aron Lehmann erzählt, frei nach dem literarischen Klassiker „Cyrano de Bergerac“, von erstmal unglücklicher Liebe und einem großen Rap-Battle. Die Hauptdarsteller Luna Wedler und Aaron Hilmer wurden beim Günter-Rohrbach-Filmpreis 2018 in Neunkirchen als beste Nachwuchsmimen ausgezeichnet. Mit dabei sind auch Anke Engelke und Heike Makatsch.

Am 1. Weihnachtsfeiertag ist um 19 Uhr noch einmal die französische Komödie „A la Carte - Freiheit geht durch den Magen“ zu sehen. Am 2. Weihnachtsfeiertag um 16 Uhr läuft der Weihnachtsklassiker „Wir sind keine Engel“, den Michael Curtiz 1955 drehte. Drei Gefängnisausbrecher, gespielt von Humphrey Bogart, Aldo Ray und Peter Ustinov, erweisen sich an Weihnachten als Helfer in der Not für eine Familie in der Krise.