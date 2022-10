Ausgezeichnetes Kino aus Saarbrücken : Camera Zwo bekommt Kinopreis der Bundesregierung

Saarbrücken Das Saarbrücker Kino Camera Zwo hat in Berlin einen Kinopreis erhalten. Die Auszeichnung wurde von der Kulturbeauftragten der Bundesregierung, Claudia Roth (Grüne), überreicht.

Das Saarbrücker Kino Camera Zwo hat in Berlin einen Kinoprogrammpreis erhalten, dotiert mit 7500 Euro, verliehen von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne). Vergeben wird der Preis für „Kinos mit einem kulturell herausragenden Jahresfilmprogramm“. Wie das Saarbrücker Kino mitteilt, gehört es damit zu 209 Programmkinos, die für ihr Vorjahresprogramm ausgezeichnet wurden. Den mit 20 000 Euro dotierten Hauptpreis hat das Luna Filmtheater in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern erhalten.