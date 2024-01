Dreharbeiten in Saarbrücken und Neunkirchen Kinofilm „Schlussklappe“ –„Das Ophüls-Festival war unsere erste Wahl“

Interview | Saarbrücken/Neunkirchen · Der Kinofilm „Schlussklappe“ ist beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken und in Neunkirchen gedreht worden. Die Komödien über Irrungen und Wirrungen in der Filmbranche läuft jetzt in Kinos im Saarland. Einfach waren die Dreharbeiten nicht, wie Regisseur Niclas Mehne sowie Darsteller und Produzent Andreas Berg erzählen.

09.01.2024 , 07:00 Uhr

Die hoffnungsvollen Fünf beim Ophüls-Festival, in einer Szene aus „Schlussklappe“, von links nach rechts: Regisseurin Rebecca (Pina Kühr), Kameramann Andie (Nikolaus Sternfeld), Schauspielerin Saskia (Anne Düe), Kollege Robert (Andreas Berg) und „Ein Bett für Jungfilmer“-Vermieter Ingo (Daniel Zillmann). Foto: Sodawasser Pictures

Von Tobias Kessler Reporter Kultur

Die Filmbranche ist kein einfaches Pflaster. Davon erzählt die bittersüße Komödie „Schlussklappe“: Ein Quartett von mehr oder weniger hoffnungsvollen Filmemacherinnen und Filmemachern macht sich auf zum Saarbrücker Ophüls-Festival. Dort versucht man, den Fuß in die Tür der Branche zu bekommen, doch leicht ist da nicht.