„Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry“ als Kinofilm Der Weg ist hier nicht ganz das Ziel

Ein alter Mann wandert zu Fuß quer durch England, um eine im Sterben liegende frühere Arbeitskollegin zu besuchen. Davon erzählt der melancholisch-skurrile Besteller von Rachel Joyce aus dem Jahr 2011 – und nun die Verfilmung, deren Drehbuch Joyce geschrieben hat. Harold Fry (Jim Broadbent) erhält im verschlafenen Süden von Devon die Nachricht, dass seine frühere Kollegin Queenie Hennessy (Linda Bassett), die er seit 20 Jahren nicht gesehen hat, im Sterben liegt. Er schreibt ihr einen steif formulieren Brief, den er nach einer erhellenden Begegnung an einer Tankstelle aber dann doch nicht abschickt. Stattdessen spaziert er an mehreren Briefkästen vorbei und beschließt, das Schriftstück persönlich zuzustellen. Dann macht er sich zu Fuß auf den Weg. Selbst seine Frau Maureen (Penelope Wilton) ahnt nichts von seinem Vorhaben, rund 1000 Kilometer von Südengland bis an die schottische Grenze zu Queenies Hospiz zu wandern. Eine Reise, die ihn jeden Tag vor neue Herausforderungen stellt.