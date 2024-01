Kino Achteinhalb Retrospektive von Denis Villeneuve

Villeneuve, 1967 geboren, studierte Film in Montréal, drehte Musikvideos und Kurzfilme, bevor er 1998 mit „Un 32 août sur terre – Der 32. August auf Erden“ sein Kinodebüt gab, ein Spiel mit Realitätsebenen, zugleich ein Liebesfilm und ein Generationenporträt. Das mehrfach prämierte Drama „Maelström“, ein Blick aufs menschliche Leben, erzählt von einem Karpfen (!), brachte ihm 2000 den Durchbruch, doch danach pausierte er über Jahre. Sein 2009er Film „Polytechnique“ über den Amoklauf an der Polytechnischen Hochschule von Montréal 1989 wurde kontrovers diskutiert. Zwei Jahr später folgte die erste Oscarnominierung (bester fremdsprachiger Film) für die einfallsreiche Familiengeschichte „Incendies – Die Frau, die singt“. Villeneuves früher Episodenfilm „Cosmos“ von 1996 beschließt die Retrospektive, die am Mittwoch, 17. Januar, beginnt: mit dem mysteriösen Thriller „Enemy“ (2013) mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Die Filme laufen jeweils mittwochs ab 19 Uhr, in Originalfassung mit deutschen Untertiteln.