Neu im Kino in Saarbrücken „Amsel im Brombeerstrauch“ im Kino Achteinhalb

Regisseurin Elene Naveriani erzählt von der Endvierzigerin Etero, die einen kleinen Laden in einem abgelegenen georgischen Dorf betreibt. Geheiratet hat sie aus Überzeugung nie, sie ist zufrieden mit ihrem ungebundenen Leben – zugleich aber wird sie bespöttelt von der Dorfgemeinschaft. Als sie sich so unerwartet wie heftig verliebt, muss sie ihr vorher so ruhiges Leben neu ordnen.