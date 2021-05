Ab 7. Juni mit zwei Filmreihen und Vorträgen : Saarbrücker Kino Achteinhalb öffnet wieder

Saarbrücken Sieben Monate lang war das Kino Achteinhalb in Saarbrücken geschlossen - am 7. Juni öffnet es wieder, mit zwei Reihen, Vorträgen und vielen Filmen.

Das Saarbrücker Kino Achteinhalb öffnet am Montag, 7. Juni, wieder, „mit einem zunächst verkürzten Juni-Programm“, wie das Kino mitteilt, das sieben Monate lang geschlossen war. „Wir hoffen, dass wir von nun ab wieder unseren regulären Spielbetrieb aufnehmen können.“

Der beginnt mit zwei Filmreihen zu den Themen „Raum“ und „Rassismus“: Am 7. Juni leitet der Metzer Physiker Martin Müller mit seinem Vortrag „Energiequelle: gekrümmter Raum. Ausweg oder Illusion?“ den Science-Fiction Film „High Life“ mit Robert Pattinson und Juliette Binoche ein. Am 17. Juni zeigt das Achteinhalb nach dem Vortrag „Räume der Metropolen - ambivalente Räume der Gefahr und des Schutzes“ von Ulrich Pantle (HTW Saar) den Film „Fallen Angels“ von Wong Kar-wai. Am 25. Juni führen Simone Odierna und Bernhard Zimmermann (HTW Saar) mit dem Vortrag „Die Vorstädte von Paris als sozialer Raum mit struktureller Gewalt“ in den Film „Die Wütenden – Les misérables“ von Regisseur Ladj Ly ein.