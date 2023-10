Noch bis Samstag „Mit Herzblut für die Literatur“ – was die Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken zu bieten hat

Aus den Niederlanden etwa war Jan Paul Schutten zu Besuch. Der studierte Kommunikationswissenschaftler und preisgekrönte Sachbuchautor wagt sich immer an schwierigste, aber fundamentale Themen wie die Evolution oder „Der Mensch“. In „Das Weltall oder Das Geheimnis, wie aus Nichts was wurde“, das Schutten in Saarbrücker unter anderem am Mittwoch in der Wissenswerkstatt vorstellte, geht es zum Beispiel um Schwarze Löcher. „Wer von euch weiß, was Atome sind?“ fragt er seine jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, 56 Jugendliche der 8. Klasse der Saarbrücker Gemeinschaftsschule Bellevue. Die schweigen lieber und drehen sich schüchtern lächelnd zur Hinterreihe um. Nur nichts Falsches sagen! Doch für Schutten kein Problem. Locker erklärt er in freier Rede nicht nur Atome, auch Neutronen und zeigt dazu auf der Leinwand passende Bilder, sogar animierte (Illustrationen im Buch: Floor Rieder).