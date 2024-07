Große Retrospektive über Stanley Kubrick im Filmhaus Tochter von Regie-Genie Stanley Kubrick in Saarbrücken: „Natürlich hat das meinen Vater geärgert“

Eine ambitionierte Filmreihe: „Kubrick komplett“ im Filmhaus Saarbrücken widmet sich dem US-Filmemacher Stanley Kubrick (1928-1999). Der Amerikaner, der seit den 1960ern in England lebte, kredenzte dem Kino Meisterwerke, die meist auch kommerziell erfolgreich waren und Kubrick eine enorme Unabhängigkeit verschafften. Die komplette Retrospektive läuft 13 Wochen, beginnt an diesem Freitag mit Kubricks letzter Produktion „Eyes Wide Shut“ von 1999 und bewegt sich dann chronologisch rückwärts. Jede Woche ist ein Film zu sehen, ebenso im Original wie in synchronisierter Fassung – darunter „The Shining“, „Uhrwerk Orange“, „2001 – Odyssee im Weltraum“ und „Dr. Seltsam“. Im Oktober endet die Reihe mit Kubricks Spielfilmdebüt „Fear and Desire“ und selten gezeigten Kurzfilmen.

Zur Eröffnung am Freitag reist Kubricks Tochter Katharina Kubrick (70) aus London an – sie hat an Filmen ihres Vaters mitgearbeitet, aber auch in verschiedenen Funktionen an Produktionen wie „Moonraker“, „Der Spion, der mich liebte“ und „Der dunkle Kristall“. Wir haben mit Katharina Kubrick gesprochen.