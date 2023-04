Kammeroper in Saarbrücken Was verspricht „Satyricon“ in der Alten Feuerwache?

Der vor allem als Dirigent berühmt gewordene Geiger hatte seine Karriere als Kind begonnen und kannte die große Klassik so gut wie Tanz- und Kaffeehausmusik, verband in einer Person den Avantgardisten und den Unterhaltungskünstler. Die Kammeroper „Satyricon“ paro­diert und zitiert überschwänglich, Beate Baron nennt Gluck, Mozart, Puccini, „ganz viel Wagner – wer das hört, erkennt das Walhalla-Motiv oder hört, dass es szenisch passt.“ Maderna lässt in der Partitur Platz für freie Entscheidungen, gibt oft nur Tempoangaben oder Hinweise auf die Stimmung, die Musiker wählen aus Taktfragmenten, was sie spielen wollen. Keine einzige Note stamme von ihm selbst, kokettierte der Komponist und nannte „Satyricon“ ein „Neo-Musical“. Die offene Form macht es notwendig, eine Geschichte zu erfinden. „Wie erzählen wir das?“ fragt Baron und meint mit „wir, ich arbeite immer im Team“, auch Gwendolyn Jenkins, die die Kostüme verantwortet und Bühnenbildner Philipp Lossau. 1977 in Bielefeld geboren, wuchs sie in einem katholischen Umfeld und mit dem Bewusstsein von Rechtsstaatlichkeit auf: In einer Welt, in der, bildlich gesprochen, nicht einfach dem dicksten Auto die Straße gehört. Gemeinsam mit einer ihrer drei Schwestern spielte sie als Zwölfjährige in Kurt Weills „Street Scene“ die schwarzen Hausmeisterkinder, fand anschließend in den Theaterchor, die Theaterwelt. Sie singt, spielt drei Instrumente, darunter Violine. Musik bleibt ihr zentrales Thema, und auch wenn ein Medizinstudium familiär nahe gelegen hätte, es zieht sie ins Theater und mit einem Praktikum in Bonn sofort in die Praxis – Regieassistenz, Technik, Kostüm: Sie macht alles, erlangt einen der wenigen Regiestudienplätze in Hamburg, vermisst die Praxis und wird für fast zwei Jahre, bis zu seinem Tod im Jahr 2000, die persönliche Assistentin von Götz Friedrich, Intendant der Deutschen Oper Berlin. An der Hanns-Eisler-Musikhochschule vollendet sie nach intensiver Beschäftigung mit Neuer Musik und interdisziplinärer Komposition das Studium der Musiktheaterregie.