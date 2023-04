Theater im Viertel in Saarbrücken Kammeroper „Der Kaiser von Atlantis“ in Saarbrücken: Großartige Hommage an Viktor Ullmann

Viktor Ullmanns Kammeroper „Der Kaiser von Atlantis oder Die Todes-Verweigerung“ erzählt von einem kriegswahnsinnigen Herrscher, von Tod und Leben, von Liebe und Widerstand – Themen, die gerade eine unerwartet neue Aktualität erfahren. Dass es mit Ralf Peter ausgerechnet ein Künstler der nicht auf Rosen gebetteten Freien Szene ist, der daran dachte, den großen Komponisten Ullmann zu dessen 125. Geburtstag mit einer Inszenierung der Kammeroper „Der Kaiser von Atlantis“ zu ehren, ist schon lobenswert an sich. Was der Saarbrücker Regisseur, Dramaturg und Sänger in Personalunion dann auch noch mit einem kompakten Team und – zu dieser Oper besonders passend – minimalistischer Ausstattung im kleinsten Haus der Stadt, dem Theater im Viertel, auf die Bühne bringt, ist, wie die Premiere am Freitag zeigte, großartig.