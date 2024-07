Acht Konzerte in Mettlach, eins in Ensdorf Kammermusiktage Mettlach ändern ihr Konzept wegen Villeroy & Boch

Der weiß, dass viele seiner Besucherinnen und Besucher „die über den ganzen Sommer verteilten sonntäglichen Matineen sehr geschätzt haben“. Die Änderung habe aber seine Gründe: Das Refektorium der Alten Abtei, der traditionelle Ort der Konzerte, werde vom Besitzer Villeroy & Boch viel intensiver für Unternehmenszwecke genutzt als früher. „Der Aufwand, den Saal Woche für Woche für die Konzerte herzurichten, zu bestuhlen, mit einem Flügel auszustatten und wieder für den Unternehmens-Betrieb rückzubauen“, sagt Arnold, „ist weder personell noch finanziell leistbar“. Dafür, dass ihm V&B die Alte Abtei für die beiden Festival-Wochen zur Verfügung stellt, sei er „sehr dankbar“. Neun Konzerte gibt es zwischen dem 12. und 21. Juli, acht davon in der Alten Abtei in Mettlach, eines in der RAG Repräsentanz in Ensdorf.