Der saarländische Kameramann Johannes Louis : „Da wusste ich, was ich machen will.“

Wadern Der saarländische Kameramann Johannes Louis lebt in Berlin und hat einige Preise gewonnen. Die rührigen Kinomacher der Lichtspiele Wadern haben ihn nun eingeladen, einen seiner Filme bei ihnen zu zeigen. Das tut er am Sonntag: Es läuft das Großstadtmärchen „Cleo“.

Diesen einen klassischen Moment in der Kindheit, an dem er wusste, dass er mal nichts anderes sein wolle als Kameramann – den gab es nicht für ihn. Erstmal wusste Johannes Louis aus Weiskirchen ein paar Jahre später, was ihn nicht so recht interessierte: etwa sein Trierer Studium von Psychologie und Politik. Da Film und Fotografie ihn immer am Herzen lagen, dachte Louis da, „die Arbeit als Kameramann könnte ja ganz spannend sein“. In den Semesterferien ging es von Trier nach Berlin, als Beleuchtungspraktikant bei einem Kurzfilm. Keine große Sache eigentlich, aber dennoch entscheidend: „Da wusste ich, was ich machen will.“ Louis zog nach Berlin, machte ein Jahr lang bei Filmproduktionen Praktika, sammelte Erfahrungen, bewarb sich 2006 an der Filmuniversität Babelsberg und wurde direkt angenommen – zu seiner Überraschung, „denn da bewerben sich im Bereich Kamera 200 Leute auf fünf bis acht Studienplätze“. Wobei nach neun Semestern das nächste Nadelöhr droht: Ein Dozent habe ihm erzählt, sagt Louis, „dass von den sechs Leuten, die pro Jahr mit dem Kamera-Studium fertig werden, nach einigen Jahren höchstens zwei wirklich als Kameramann arbeiten“.