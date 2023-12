Philosoph Richard David Precht gleich mehrmals vertreten „Wenn’s nicht geht, geht’s nicht“ – Kalender mit „total banalen Weisheiten“ für jeden Tag

Genau das bietet „Total banale Weisheiten für jeden Tag 2024“, ein Kalender, der einem nebenbei die wohlige Gewissheit vermittelt, dass man dann doch nicht der Einzige ist, der ab und an Belanglosigkeiten von sich gibt. Da befindet man sich manchmal in durchaus guter Gesellschaft. Zum Beispiel in der des Philosophen Peter Sloterdijk: „Sobald etwas quer ist, ist es ja eigentlich mehr breit als hoch.“ Oder in der von Goethe, in dessen „Egmont“ es heißt: „Man weiß nichts Gewisses.“ Beziehungsweise, so sah es Angela Merkel noch zu aktiven Polit-Zeiten: „Wenn’s nicht geht, geht’s nicht.“