Interview mit Kabarettist Urban Priol „Scholz kann man nicht parodieren, da muss man Pantomime können“

PRIOL Alles, was so im letzten Jahr passiert ist. Wie sich alles von der Stimmung her ins Aggressive wendet. Von den drei Wochen im neuen Jahr könnte ich ja schon wieder durch erzählen bis Ostern. Es ist der ruppige Umgang miteinander, dass man keine Argumente mehr zulässt, dass nicht diskutiert wird, sondern jeder seine Meinung hat und nichts anderes gelten lässt. Das habe ich ein bisschen zum Thema genommen, weil es mich das ganze Jahr über begleitet hat. Aber: Das liegt an uns, es zu ändern. Mal innezuhalten und zu sagen: Jetzt wird uns seit über einem Jahr eingeredet, dass alles ganz furchtbar ist, ganz schlecht, das Land steht vor dem Abgrund – aber ist es denn wirklich so? Wird da nicht, weil es dem einen oder der anderen passt, etwas herbeigeredet, das gar nicht den Fakten entspricht?