Premiere im Jugendtheater Überzwerg Saarbrücken Dieses „Heimatkleid“ schnürt den Atem ein

Wenigstens hier, auf der kleinen Bühne des Theaters Überzwerg am Kästner-Platz, ist am Sonntagabend die Welt wieder in Ordnung. Nach einem Moment gefährlicher Verblendung, erkennt das Mädchen Claire in dem großartigen Stück „Heimatkleid“, wie verführerisch überzeugte Rechtspopulisten sein können. Wie sie ihr wahres menschenverachtendes Denken mit scheinbarer Besorgnis maskieren und ihre Lügen so lange in die Welt schreien, bis sie sie selbst glauben. „Seine Version der Geschichte gefiel ihm besser als die Wahrheit“, stellt Claire ernüchtert fest, nachdem der zunächst so charmante Tom von nebenan den jungen Syrer aus dem Haus für etwas bestrafen will, von dem er genau weiß, dass der es nicht getan hat.