Nächste Ausgabe im November Deutsch-französisches Festival „Loostik“ bekommt neue Leitung

Das deutsch-französische Festival Loostik hat eine neue Künstlerische Leiterin: Judith Kriebel wird das Bühnenfestival mit Aufführungen auf beiden Seiten der Grenze ab der 12. Ausgabe in diesem Jahr gestalten (5. bis 11. November). Kriebel (44) hat, wie Loostik mitteilt, Schauspiel, Theaterwissenschaft und Theatermanagement in Berlin und München studiert. Seit 2009 ist sie als Regisseurin, Projektplanerin und Spartenleiterin an Theatern im deutschsprachigen Raum tätig, mit Schwerpunkt auf Theater für junges Publikum und auf soziokulturelle Projekte. Seit 2019 leitet sie das Kinder- und Jugendkulturfestival „Sommerheckmeck“, das alle zwei Jahre von Juni bis August in Trier und der Region stattfindet.