Monty Pythons bekanntester Komiker : John Cleeses Humor-Geheimis? – Er hat kein „Peinlichkeits-Gen“

London „Ich fühle mich wie 43. Ich wünschte, ich wäre 43“, sagte John Cleese in der Fernseh-Show „Lorraine“. Kein Wunder, denn mit 43 war er auf dem Höhepunkt seines Erfolgs: Der Monty-Python-Film „Der Sinn des Lebens“ wurde auf dem Filmfestival in Cannes ausgezeichnet, „Das Leben des Brian“ entpuppte sich als Kassenschlager und „Die Ritter der Kokosnuss“ erlangten Kultstatus.

Eine seiner beiden Töchter wurde ebenfalls Komikerin. Camilla Cleese erinnerte sich an seine Erziehungsmethoden: „Wenn ich mich in der Öffentlichkeit schlecht benahm, verhielt er sich wie ein Gorilla, ging buchstäblich auf allen Vieren. Ich schämte mich so, dass ich sofort die Klappe hielt. Er hat kein Peinlichkeits-Gen. Es ist ihm einfach scheißegal.“

Nach ersten Comedy-Erfolgen in den 60er Jahren ging er in die USA und lernte dort nicht nur den späteren Python-Karikaturisten Terry Gilliam kennen, sondern auch seine erste Frau Connie Booth. Zurück in England arbeitete John Cleese mit einigen der späteren Python-Mitglieder fürs Radio und Fernsehen, bis die BBC schließlich die absurde Kultserie „Monty Python’s Flying Circus“ in Auftrag gab. Vor genau 50 Jahren lief sie zum ersten Mal im Fernsehen – verbannt auf einen nächtlichen Sendeplatz. Hollywood liebte ihn als verklemmten englischen Schnösel in der Hit-Komödie „Ein Fisch namens Wanda“ (1988). Zweimal spielte er in James-Bond-Filmen mit und gab einen Hausgeist in der Harry-Potter-Serie. John Cleese lehnte nicht nur einen Verdienstorden der Queen ab – „albern“ – sondern auch einen Sitz im Oberhaus. Im November wird der Komiker mit seiner Show „An Evening with John Cleese“ (Deutsch: Ein Abend mit John Cleese) in den USA und Kanada touren.