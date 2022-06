Ausstellung von Jörn Peter Budesheim in der KuBa-Galerie : KuBa zeigt einen Meisterzeichner mit Hang zu schwarzen Humor

Das KuBa – Kulturzentrum am Eurobahnhof richtet in seiner Galerie regelmäßig Ausstellungen interessanter Künstler aus. Aktuell sind neue Zeichnungen des Meisterzeichners Jörn Peter Budesheim zu sehen. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Die Galerie im KuBa – Kulturzentrum am Eurobahnhof widmet dem in Saarbrücken aufgewachsenen Künstler Jörn Peter Budesheim eine Einzelausstellung. Zu entdecken ist ein ausgezeichneter Zeichner.

Jörn Peter Budesheim, 1960 in Marburg geboren, lebt und arbeitet heute in Kassel. Aufgewachsen ist er aber in Saarbrücken, hier hat er seine ersten künstlerischen Erfahrungen gesammelt, konnte schon in den 1978, 1980 und 1981 seine Werke in verschiedenen kleineren Ausstellungen in Saarbrücken zeigen.