Neuer touristischer „Leuchtturm“ im Saarland Große Oper auf der Bergehalde in Ensdorf

Einmalig und unglaublich wäre tatsächlich, wenn das touristische Kalkül aufginge. Im ersten Jahr, meint Arnold, würden vor allem Saarländer an den Opernfestspielen teilnehmen wollen, im zweiten Jahr womöglich auch schon Menschen aus Trier oder Zweibrücken. „Und warum sollten im dritten und vierten Jahr nicht systematisch Busse anreisen?“, fragt er, der Chefoptimist. Die „Opernfestspiele“ sind also nicht als Einmal-Unternehmen gedacht, was die Investition der Landesregierung aus Arnolds Sicht rechtfertigt. Denn er liefert den Saar-Touristikern ab 2024 das, was sie seit Jahren von den Kulturleuten fordern: ein bereits fertiges, deshalb frühzeitig und langfristig zu bewerbendes „Produkt“ mit hohem Oho-Faktor. Einen Leuchtturm eben, der allerdings auch Schatten wirft. Denn wenn Arnold seine Freiluft-Tribüne für Ensdorf braucht, kann er sie nicht gleichzeitig in Merzig nutzen. „Ab 2024 wird es keine Open-Air-Bühne am Zeltpalast mehr geben“, sagt er. Doch die Produktion im Zelt laufe weiter, sprich es werden in Merzig weiterhin Musicals produziert.