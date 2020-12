Kartenverkauf für Mettlacher Kammermusiktage und „SR Klassik am See“ läuft : 1000 kleine Inseln bei „Klassik am See“

Schauspieler Matthias Brandt (l.) und Pianist/Sänger Jens Thomas reisen mit „Psycho“ an. Foto: Mathias Bothor/©MathiasBothor 2015

Merzig Corona zum Trotz: Das Programm der Mettlacher Kammermusiktage für 2021 steht, auch „SR Klassik am See“ soll stattfinden. Zu optimistische Pläne?

„Es nutzt ja niemandem, wenn man frustriert ist“, sagt Joachim Arnold. „Soll man wegen Corona in Agonie verharren und warten, ob man wieder etwas planen kann?“ Dann plant der Chef von Musik & Theater Saar (M&T) in Merzig doch lieber: Die Termine für die Mettlacher Kammermusiktage 2021 stehen, Karten gibt es schon. Für das Programm vom 20. Juni bis 24. September hat die Künstlerische Leiterin Franziska Hölscher Künstlerinnen und Künstler eingeladen wie die Pianisten Bernd Glemser, Daniel Heide und William Youn, die Saxophonistin Asya Fateyeva, das Streicher-Ensemble Quatuor Arod und ein besonderes Duo: Schauspieler Matthias Brandt und Pianist/Sänger Jens Thomas bringen Hitchcocks Film „Psycho“ auf die Bühne des Zeltpalasts von M&T. Auch die musikalischen Weinwanderungen, in diesem Jahr coronahalber abgesagt, soll es geben, in die für Arnold „berühmtesten Saarweinlagen überhaupt – Kanzemer Altenberg und Scharzhofberg“.

Nur: Wo die meisten der Konzerte stattfinden, ist noch nicht klar. Am liebsten wäre Hölscher als Leiterin und Arnold als Geschäftführer (und Gründer) der Traditionsort Alte Abtei in Mettlach. „Doch Villeroy & Boch kann mir dafür noch keine Zusage machen“, sagt Arnold, was angesichts des engen Raums sehr verständlich sei. Aber sollte sich die Corona-Situation trotz allem nicht verbessert haben, geht es mit den Kammermusiktagen eben wie dieses Jahr statt in die Abtei in den Zeltpalast, der sich für Arnold bewährt hat und sehr gut angenommen wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass man ab Juni auch dort keine Konzerte anbieten dürfe, schätzt Arnold als „sehr gering“ ein.

Noch zuversichtlicher ist sich der Kulturunternehmer bei der Großveranstaltung „SR Klassik am See“. Die Ausgabe in diesem Jahr musste wegen Corona abgesagt werden, für 2021 läuft aber ebenfalls der Vorverkauf – nicht mit dem für 2020 geplanten „fetten US-Programm zum Unabhängigkeitstag“, wie Arnold sagt. Sondern wegen der Abstandsregeln auf der Bühne mit einer kleineren Orchesterbesetzung der Deutschen Radio Philharmonie (DRP), dirigiert von der Amerikanerin Karen Kamensek. Das Programm wird der kleineren Besetzung entgegenkommen beziehungsweise entgegenwalzern: Das Konzert „Wien, nur du allein…!“ soll einen Bogen spannen von der Wiener Klassik mit Mozart, Haydn und Beethoven über Operetten von Johann Strauß und dessen Zeitgenossen bis hin zum Zeitgenössischen.

Vor wie bisher 5000 Menschen auf dem Gelände am Losheimer Stausee, das laut Arnold für bis zu 20 000 Menschen zugelassen ist, will er natürlich nicht spielen – aber bis zu 3500, „was nach menschlichem Ermessen sicher ist“, sollten möglich sein. Mindestens vier Eingänge, viele Ordner sowie ein dehnbarer Einlass führten dazu, „dass sich kein Mensch begegnen muss“. Seine „Klassik am See“-Statistik habe ergeben, dass sich vor allem Dreiergruppen das Programm anschauen. So stellt sich Arnold für 2021 wenn nötig „um die 1000 Inselchen von Kleingruppen aus höchstens zwei Haushalten“ vor, „mit genügend Abstand. Das ist stressfrei möglich.“

Und wenn es mit dem Corona-Teufel zugeht und im Sommer erneut keine Konzerte möglich sind? „Dann zahlen wir das Ticket-Geld zurück“, sagt Arnold, „das ist unser Risiko“. Wobei der 55-Jährige da konkrete Erwartungen an die Politik hat: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ermuntere ja gerade die Veranstalterbranche, intensiv Programme für die zweite Jahreshälfte 2021 zu planen, und habe versprochen, dann finanziell einzuspringen, wenn die Veranstaltungen wegen Corona letztlich nicht wirtschaftlich sind. „Das ist die neue Ansage der Politik, damit die Veranstalter überhaupt etwas planen. Darauf vertraue ich jetzt mal.“ „SR Klassik am See“ soll am 3. Juli stattfinden.

So konkret kann Arnold bei der Produktion „Jekyll & Hyde – Das Broadway-Musical“ im Zeltpalast nicht sein – deshalb gibt es noch keine Termine und Karten. „Das ist ein Riesenprojekt für Hunderttausende von Euro“, sagt Arnold, „das kann ich nur terminieren, wenn ich klipp und klar weiß, wie viele Menschen ich ins Zelt lassen darf“. Wenn er dann sicher auf einen Zuschuss seitens der Politik vertrauen könne, falls das Musical wegen der Abstandsregeln seine Kosten nicht decken kann, „dann werden wir es trotzdem spielen“. Aber er will da erst einmal abwarten, auch wenn er schon Verträge mit den Künstlern abgeschlossen hat, wie er sagt, „und die 1:1 einhalten will, denn die Künstler sind ja die letzten in der Verdienstkette. Wir wollen aber unbedingt spielen – wann genau, muss sich zeigen.“

Joachim Arnold, Chef von Musik & Theater Saar, der den Merziger Zeltpalast betreibt. Foto: Musik und Theater Saar GmbH