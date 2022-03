Körperkunst am Vertikaltuch : Ihre Leidenschaft zur Akrobatik hat sie zum Beruf gemacht

Jennifer Martinez zeigt ihr Können als Artistin bei Auftritten am Vertikaltuch und gibt ihr Wissen in Workshops an junge Talente weiter. Foto: eventfotos.net / Frank Goebel

Saarlouis Jennifer Martinez hat sich einen Traum erfüllt und sich als Luftakrobatin selbstständig gemacht. Bekannt ist sie im Saarland auch als Assistentin des Magiers Maxim Maurice, den sie abseits der Bühne lieben lernte.

Von Marko Völke

Sie wechselt in Sekundenschnelle ihre Outfits, lässt sich mit Schwertern durchbohren und beweist mentale Fähigkeiten – viele kennen Jennifer Martinez als Assistentin des saarländischen Magiers Maxim Maurice. Doch die Wahl-Saarlouiserin ist inzwischen weit mehr als nur die Bühnenpartnerin des international auftretenden Zauberers. Sie ist auch seine Ehefrau und selbst hauptberuflich als Künstlerin tätig.

Martinez wurde in Landstuhl geboren. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater stammt aus Arizona. Dadurch, dass dieser als US-Soldat tätig war, ist sie mit ihrer Familie oft umgezogen, hat unter anderen in Amerika, Pirmasens und Zweibrücken gelebt, blickt die 34-Jährige zurück. Bereits als Kind hat sie ihre sportlich-kreative Leidenschaft entdeckt, fing früh an, Ballett zu tanzen und machte Leichtathletik. In der Grundschule war sie sogar mal Stadtmeisterin von Pirmasens im 800-Meter-Lauf. Später entdeckte sie das Geräteturnen für sich und spielte lange in Ruppertsweiler Basketball.

Durch einen Tanzkurs ist Martinez zufällig auf eine Latein-Formation aufmerksam geworden, die sie fasziniert habe. Zunächst habe sie sich aber nicht getraut zu fragen, ob sie der Gruppe beitreten darf: „Als junger Mensch hatte ich kein großes Selbstbewusstsein und war total schüchtern“, verrät sie. Doch dann wurde sie Teil der Formation und tanzte mit ihr viereinhalb Jahre auf Turnierbasis bis in die Oberliga. Dennoch entschied sie sich für einen anderen Hauptberuf und absolvierte eine Ausbildung zur Krankenschwester.

Irgendwann sei sie als Showgirl in die Travestie-Revue von Thomas Wandernoth, der als Madame Zsa Zsa in der Region bekannt ist, reingerutscht. Bei einem Auftritt lernte sie Maxim Maurice, der mit bürgerlichem Namen Philipp Daub heißt, kennen. Die beiden wurden aber zunächst nur beruflich ein Paar. Denn der Magier bereitete sich gerade auf seine Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst 2014 vor. Sie arbeiteten nicht nur gemeinsam an seiner Wettbewerbsnummer, sondern sie nähte für ihn auch die Outfits. Mit Erfolg: Maurice wurde Vizemeister in der Sparte Großillusion.

„Aber wir waren ein Jahr nur Freunde, bevor wir uns lieben gelernt haben“, stellt Martinez klar. Als der Zauberer in Dillingen seine Entfesselung am brennenden Seil präsentierte, setze er auch ihr Herz in Flammen. In diesem Jahr können die beiden ihren zehnten Jahrestag als Liebespaar feiern, sind seit fünf Jahren verheiratet und haben vor 19 Monaten ihre Tochter Fabienne auf der Welt begrüßt.

Nachdem sie ihren heutigen Ehemann kennengelernt habe, wurden Martinez ihre anderen Hobbys ein wenig zu viel und sie entschied sich für Philipp und die Zauberei. „Zumal ich sechs Jahre noch die Kunst mit dem Beruf verbunden habe“, ergänzt sie. Martinez arbeitete noch im Drei-Schicht-Betrieb im Krankenhaus und opferte oft ihren kompletten Urlaub für ihre Auftritte. Ausgerechnet vor Beginn der Corona-Pandemie hat sich die 34-Jährige dann entschieden, selbstständig als Artistin

zu arbeiten.

Bereits 2014 beschloss sie dagegen, zukünftig auch eine eigene künstlerische Karriere neben der Magie zu starten: „Mir hat das Tanzen gefehlt“, blickt sie zurück. Ursprünglich wollte sie deshalb eine Poledance-Nummer einstudieren. Doch für den Sport an der Stange gab es in der Region noch keine Trainer und auch das Equipment sei teuer. Deshalb entschied sie sich zunächst für das Vertikaltuch. Bei dieser Form der Luftakrobatik zeigen die Akrobaten an Tüchern in luftiger Höhe ihre Darbietung.

Das Utensil hing sie mangels anderer Möglichkeiten zunächst an einem Haken unter der Treppe ihres Hauses auf. Die ersten Figuren brachte sich Martinez selbst anhand von Videos und Büchern bei. Später bekam sie durch professionelle Artistinnen Unterricht. Dazu gehörte auch ein Star der Szene: die Luftakrobatin „Air Candy“. Damit hat sich Martinez einen großen Traum erfüllen können:

„Sie war von Anfang an mein Idol.“

Seit fünf Jahren gibt die Wahl-Saarlouiserin nun auch selbst Vertikaltuch-Privatunterricht für junge Talente. Dazu gehören aktuell auch Workshops an verschiedenen Standorten: „Ein kleines, feines Studio, in dem ich neben den Shows regelmäßig Unterricht gebe, wäre schon ein Wunsch von mir“, sagt sie. Ihr Motto lautet übrigens: „Ich kann nicht, gibt’s nicht“. Sie möchte sich immer weiter entwickeln, präsentiert inzwischen auch selbstständig Close-Up-Zauberei und hat gerade eine neue Nummer im sogenannten „Pole Hoop“, einem großen, sich drehenden Reifen entwickelt.

Ihre Referenzen reichen inzwischen von Auftritten an der polnischen Grenze über Berlin bis nach Hamburg. Zudem hatte sie auch im Ausland, unter anderem in Athen und auf „Aida“-Kreuzfahrtschiffen Engagements. Von Mitte bis Ende März steht sie nun in Budapest bei mehreren Gala-Shows auf der Bühne. Ihr Zukunftswunsch wären längerfristige Verträge in Varietés oder Freizeitparks oder in einem Ensemble auf der ganzen Welt zu spielen: „Das könnte ich dann gut mit meinem Hobby, dem Reisen, verbinden“, sagt sie.

Für sie seien nicht ihre Auftritte Arbeit, sondern die damit verbundenen Bürotätigkeiten. Deshalb übernimmt Zuhause auch ihr Ehemann die Organisation, während sie eher der kreative Kopf ist, der für die Choreografien und die Kostüme zuständig ist. Das kann Martinez auch gut mit ihrem weiteren Hobby, dem Nähen und Besticken mit Strass verbinden: „Meine Kleider brauchen ganz viel Glitzer“, sagt sie schmunzelnd.