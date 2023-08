Neun Formationen treten auf Mit Temperament geladen: Was das St. Wendeler Jazzfestival alles bietet

Die Jazzfestivals im Saarland kommen und gehen - doch eines hat sich im Laufe der Jahre immer konstant gehalten: Das WND Jazz-Festival geht in diesem Jahr in die 32. Auflage. Am zweiten und dritten September-Wochenende treten insgesamt neun Formationen auf. Außer dem Prolog im Kurhaus Harschberg finden alle Konzerte im St. Wendeler Saalbau statt. Wie immer hat sich der Organisator Ernst Urmetzer ein Motto für seine Herzensangelegenheit ausgedacht. Diesmal heißt es „Vom Okzident zum Orient“. „Elegante Leichtigkeit, französisches und italienisches Flair steht hoch energetischen Brückenbauern zwischen Orient und Okzident gegenüber“, sagt er dazu.