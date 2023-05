Kartenverkauf startet am Wochenende Warum fürs erste „Fill In“-Jazzfestival im Saarbrücker DFG eine eigene Bühne gebaut wird

Planänderung bei „Fill In“, dem neuen internationalen Jazzfestival im Saarland: Die drei Doppelkonzerte am 7., 8. und 9. Juli werden wie angekündigt im Deutsch-Französischen Garten (DFG) in Saarbrücken ablaufen – aber nicht an der Konzertmuschel, sondern eine Gehminute im DFG entfernt an der so genannten Südmulde, der großen Wiese vor der Folster Höhe. „So schön und charmant“ die Muschel auch sei, sagt der Künstlerische Leiter und Festivalgründer Oliver Strauch, könne sie doch dem mitunter launischen Sommerwetter, Gewitter inklusive, nicht trotzen. „Bands können da im Regen nicht spielen“, sagt Strauch.