Ján Kalman Stefánsson liest in Saarbrücken : Wohin, wenn es keinen Weg aus der Welt gibt?

Saarbrücken Der isländische Autor Ján Kalman Stefánsson liest an diesem Mittwoch im Saarbrücker Kino Achteinhalb.

Was treibt einen jungen Menschen in den Selbstmord? Gleich zu Anfang seines jüngsten Romans wirft der isländische Autor Jón Kalman Stefánsson diese Frage auf. Ásta landet nach einem „missglückten Selbstmordversuch“ in einer Wiener Psychiatrie. „Missglückt?“ Der Erzähler fragt sich, ob es gerechtfertigt sei, das so zu formulieren: „Als sei es etwas Negatives, ein vernichtendes Urteil und der Mensch gescheitert, der es nicht geschafft hat, sich das Leben zu nehmen?“. Die Antwort folgt wenig später: „Warum nicht aus dem Leben scheiden, wenn alles vorbei ist und alle oder jedenfalls die meisten, die einem etwas bedeuten, tot sind?“ Denn Ásta muss bereits in jungen Jahren gravierende Verluste verkraften: Kaum geboren, verlässt ihre Mutter Helga die Familie, um von bürgerlichen Fesseln befreit fortan als obdachlose Seherin durch Rejkjavik zu irrlichten. Nachdem ihre Schwester gestorben ist, siedelt sie mit dem Vater Sigvaldi nach Norwegen über, wo sie bei einer liebevollen, aber sehr eigensinnigen Ziehmutter aufwächst, was sie zum Gespött ihrer Mitschüler macht. Dennoch hält sie am Leben und der Liebe fest: „Lass von meinem Namen den letzten Buchstaben weg, und es bleibt … Ást, das heißt Liebe. Ástfanginn, verliebt. In Liebe gefangen. Ein Gefangener der Liebe.“