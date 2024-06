Mit James Bond im ausverkauften Staatstheater So war „A day at the Proms“ mit der Bergkapelle St. Ingbert und der Stadtkapelle Saarbrücken

Nanu – „Rule Britannia“? Britische Fähnchen, geschwenkt im rieselnden Lamettaregen, dazu schwarze Pelzmützen und knallrote Uniformen? Man wähnt sich mitten in London, in der Royal Albert Hall, doch dieser urbritische Samstagabend spielt sich dann doch im Saarländischen Staatstheater ab. Die Bergkapelle St. Ingbert und die Stadtkapelle Saarbrücken haben zu ihrem traditionellen „A day at the proms“ eingeladen – das Große Haus ist restlos ausverkauft.