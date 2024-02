Vor 5600 Zuschauer in der Rockhal James Blunt startet Konzert in Luxemburg mit deprimierender Ankündigung

Esch sur Alzette · Der britische Schmusesänger James Blunt sorgte am Sonntag rund 5600 Zuschauern in der Rockhal in Luxemburg für große Emotionen. Er startete seine Show mit einer deprimierenden Ankündigung.

26.02.2024 , 15:25 Uhr

Emotionales Konzert von James Blunt in der Rockhal 21 Bilder Foto: Eric Kolling

Weil er seine Schmusestimme schier unendlich hoch schrauben kann, wird James Blunt entweder als Heulsuse verschmäht oder innig geliebt. Die 5600 Zuschauer bei seinem Konzert am Sonntag in der Rockhal gehörten eindeutig zur letztgenannten Kategorie. Hier geht es zur Bilderstrecke: Emotionales Konzert von James Blunt in der Rockhal