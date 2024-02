Vor 5600 Zuschauer in der Rockhal James Blunt startet Konzert in Luxemburg mit deprimierender Ankündigung

Und die hatten es in sich. Groß ist Blunt darin, zauberhafte Songs aus todtraurigem zu basteln. In „Monsters“ vom Vorgängeralbum „Once upon a mind“ 2019 hatte er etwa die Angst vor dem Tod seines Vaters behandelt, der an Nierenkrebs im Endstadium litt und auf eine Spenderniere wartete. Die erhielt er inzwischen tatsächlich. Doch nicht immer geht es gut aus: So widmet der zweifache Vater auf der aktuellen Scheibe „Who we used to be“ seiner 2016 gestorbenen Freundin, der Schauspielerin Carrie Fisher (Prinzessin Leia aus „Star Wars“) die Nummer „Dark thoughts“. Bei Fisher – seiner „besten Freundin jemals“, wie er singt - wohnte Blunt in Los Angeles, als er vor rund 20 Jahren seine ersten Alben aufnahm.