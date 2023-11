Saarbrücker Theaterpremiere Ermüdender Pakt mit dem Teufel

In dem Schauspiel „Die Glücklichen und die Traurigen“ von Jakob Nolte, das am Freitag in der Sparte4 uraufgeführt wurde, verhält sich die Sache anders, aber noch fataler: Hier haben die Einwohner nicht einmal eine Wahl, sie werden schlicht verraten und verhökert. Denn als der drohende Bankrott eines Autokonzerns die Existenz von ganz Niedersachsen bedroht, kommt das Angebot einer anonymen Investorin gerade recht: Sie kauft dem Bundesland eine komplette Kleinstadt ab, zum Preis von 32 Milliarden Euro plus Versandkosten. Und schwupps sticht ein riesiges Containerschiff in See – Ziel unbekannt, an Bord eine ganze Stadt samt Einwohnern und dubioser Crew.