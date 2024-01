Gute Adresse für regionale Kunst Dillingen macht in Sachen Kunst mobil

Das Jahr in Dillingen startet am 25. Februar mit einer Schau des international anerkannten Fotografen Werner Richner, der in den vergangenen Jahren auch im Saarland stärker präsent war, unter anderem hatte er eine große Ausstellung im Museum Ludwig in Saarlouis. Doch an Richners meist überwältigenden Natur- und Landschafts-Bildern kann man sich nicht satt sehen. Im ZAC wird man jüngeren Arbeiten begegnen, erstmals präsentiert wird die Serie „Reflecting Rocks“.