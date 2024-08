Film „Führer und Verführer" Wie spielt man Adolf Hitler?

Interview | Saarbrücken · In „Führer und Verführer“ geht es um Propaganda in der NS-Zeit und die Wirkung von Bildern. Schauspieler Fritz Karl verkörpert Adolf Hitler – ein Interview zum Film, der jetzt in Saarbrücken läuft.

18.08.2024 , 20:00 Uhr

Eine Szene aus „Führer und Verführer“: Robert Stadlober (links) als Joseph Goebbels, Fritz Karl als Adolf Hitler. Foto: dpa/Stephan Pick

Von André Wesche