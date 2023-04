Interview Antisemitismus: „Linksaußen und Rechtsaußen treffen sich irgendwann“

In ihrem Vortrag „Antisemitismus in der Musik“ am Dienstag, 25. April, 18 Uhr, in der Saarbrücker Union-Stiftung beleuchtet die Musikhistorikerin Dr. Karin Germerdonk einige der Strömungen des modernen Antisemitismus anhand von musikalischen Beispielen. Germerdonk ist auch Gründerin des Forums Alma Rosé, das sich gegen Antisemitismus engagiert. Benannt ist es nach der Violinistin Alma Rosé, einer Nichte Gustav Mahlers, die 1944 in Auschwitz ermordet wurde.